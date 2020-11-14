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Турция привлечет новые инвестиции для расширения БТК

Турция привлечет новые инвестиции для расширения БТК В повестке дня правительства - строительство новых железнодорожных линий
Инфраструктура
14 ноября 2020 г. 12:59
Турция привлечет новые инвестиции для расширения БТК

"Турция готова привлекать инвестиции в железнодорожную инфраструктуру. В повестке дня правительства - строительство новых железнодорожных линий, в том числе линий, которые непосредственно соединят промышленные производственные зоны с торговыми портами".

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Анадолу" сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, железнодорожная сеть запланирована на основе технико-экономических обоснований, и за счет новых инвестиций страна займет лидирующие позиции в логистике.

А.Караисмаилоглу отметил, что за последние 18 лет Турция многого добилась в транспортной сфере: "Протяженность разделенных дорог доведена с 6 тыс. километров до 28 тыс. километров, туннелей – с 50 километров до 600 километров, в настоящее время продолжается строительство сети туннелей протяженностью 200 километров".

Турция расположена в коридоре от Пекина до Лондона, новые железнодорожные дороги в основном будут связывать организованные промышленные регионы с портами. Таким образом, промышленная продукция будет транспортироваться своевременно и по доступным ценам, что сделает турецких промышленников непосредственной частью глобальной торговли. Самое главное, мы планируем снизить расходы на логистику с 50% до 10%".

Министр подчеркнул, что в ближайшие три года объем железнодорожных грузоперевозок планируется увеличить с 30 млн тонн до 45 млн тонн, а до 2028 года – 150 млн тонн:
"Мы работаем над тем, чтобы привлечь инвестиции в железнодорожную линию Дивриги-Карс, которая является одной из основных частей линии Баку-Тбилиси-Карс. Мы нацелены увеличить пропускную способность линии с 5 млн тонн до 20 млн тонн. В частности, после последних событий в Азербайджане мы планируем построить новую железнодорожную линию, проходящую через Нахчыван".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə "BTQ"nın genişləndirilməsinə yeni investisiyalar cəlb edəcək

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