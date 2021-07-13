Турция приступит к производству 320 пассажирских автобусов для Баку

В этом году в Баку будет доставлено еще 320 автобусов.

В этом году в Баку будет доставлено еще 320 автобусов.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Бакинского транспортного агентства (BNA).

Отмечается, что 170 9-метровых и 150 12-метровых автобусов - производства турецкой компании BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

С целью проведения осмотра автобусов делегация BNA посетила город Измир. В рамках визита председатель правления агентства Вусал Керимли встретился с генеральным директором компании BMC Otomotiv Мурадом Ялчынташем.

На встрече были обсуждены технические параметры автобусов, процесс доставки и другие важные вопросы. После осмотра начнется производство первой партии автобусов. Процесс доставки начнется в ближайшие месяцы и будет осуществляться поэтапно.

В рамках обновления автобусного парка в Баку за последние 5 лет было закуплено и введено в эксплуатацию 724 автобуса средней и большой вместимости, из них 415 - производства компании BMC. С приобретением новых автобусов эта цифра увеличится до 735. В связи с этим обсуждены возможности производства в будущем запчастей для автобусов марки BMC в Азербайджане.