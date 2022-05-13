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Турция применит собственное программное обеспечение в проливах для контроля судоходства

Турция применит собственное программное обеспечение в проливах для контроля судоходства Турция разработала собственные программы контроля судоходства в проливах Босфор и Дарданеллы, они заменят американское программное обеспечение (ПО), которое почти 20 лет использует турецкая служба береговой охраны. В с вязи с этим заключено соглашение с т
Инфраструктура
13 мая 2022 г. 12:29
Турция применит собственное программное обеспечение в проливах для контроля судоходства

Турция разработала собственные программы контроля судоходства в проливах Босфор и Дарданеллы, они заменят американское программное обеспечение (ПО), которое почти 20 лет использует турецкая служба береговой охраны. В с вязи с этим заключено соглашение с турецкой компанией Havelsan.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил глава Главного управления береговой охраны Турции Дурмуш Унювар.

Переход на новое ПО планируется в течение месяца. Система контроля включает камеры слежения, радары и маяки. Их изготовила компания турецкого военно-промышленного комплекса Aselsan.

Унювар также отметил, что регламент судоходства в проливах внесены изменения, касающиеся проводки судов, перевозящих опасные грузы. Отныне буксиры будут сопровождать суда длиной свыше 175 метров при транспортировке ими грузов на расстояние, превышающее 200 метров.

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