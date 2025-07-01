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Турция повысила стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы

Турция повысила стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы Власти Турции с 1 июля увеличивают стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15% до $5,83 за франк.
Инфраструктура
1 июля 2025 г. 09:49
Турция повысила стоимость транзита судов через Босфор и Дарданеллы

Власти Турции с 1 июля увеличивают стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15% до $5,83 за франк.

Как передает Report, об этом заявило Минтранспорта и инфраструктуры Турции.

Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, с тех пор она увеличивается ежегодно, в 2024 году стоимость транзита увеличили почти на 15% до 5,08 долларов за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.

По словам министра Абдулкадира Уралоглу, по сравнению с 2022 годом стоимость транзита для судов, не заходящих в турецкие порты, увеличена уже более чем в семь раз. Он отметил, что значительная часть полученных сборов расходуется на поддержание безопасности в турецких проливах - одних из самых узких в мире, расширение системы слежения за трафиком и обновление инфраструктуры.

За 2024 год турецкие власти получили более $227 млрд счет прохода более 51 тыс. судов через турецкие проливы.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Bosfor və Dardanel boğazlarından gəmilərin tranziti üçün rüsumları artırıb

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