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    ​Турция открывает регулярные авиарейсы в Дагестан

    Стороны уже пришли к соглашению в данном вопросе

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Турецкая авиакомпания AtlasGlobal открывает регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала-Стамбул. Как сообщает Report со ссылкой на pravda.ru, полеты начнутся с 29 апреля этого года.

    "Мы уже согласовали с авиакомпанией AtlasGlobal перелеты в Турцию. Полеты начнутся с 29 апреля этого года в аэропорт Ататюрк в Стамбуле, продажи уже открыты", - сказал директор махачкалинского аэропорта Арсен Пирмагомедов.

    По его словам, данное направление будет очень востребовано, и рейсы будут совершаться три раза в неделю.

    Аэропорт в Махачкале в ближайшее время планирует открыть рейсы в ОАЭ, Азербайджан, Симферополь, Казань.

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