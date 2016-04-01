​Турция открывает регулярные авиарейсы в Дагестан

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Турецкая авиакомпания AtlasGlobal открывает регулярное авиасообщение по маршруту Махачкала-Стамбул. Как сообщает Report со ссылкой на pravda.ru, полеты начнутся с 29 апреля этого года.

"Мы уже согласовали с авиакомпанией AtlasGlobal перелеты в Турцию. Полеты начнутся с 29 апреля этого года в аэропорт Ататюрк в Стамбуле, продажи уже открыты", - сказал директор махачкалинского аэропорта Арсен Пирмагомедов.

По его словам, данное направление будет очень востребовано, и рейсы будут совершаться три раза в неделю.

Аэропорт в Махачкале в ближайшее время планирует открыть рейсы в ОАЭ, Азербайджан, Симферополь, Казань.