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Турция открывает новый транспортный маршрут в Азербайджан и Среднюю Азию

Турция открывает новый транспортный маршрут в Азербайджан и Среднюю Азию Это увеличит торговый объем между рынками Турции, России и Средней Азии
Инфраструктура
22 мая 2021 г. 18:08
Турция открывает новый транспортный маршрут в Азербайджан и Среднюю Азию

Турция открывает новый транспортный маршрут, обеспечивающий связь с Азербайджаном и тюркскими республиками Средней Азии.

Report сообщает об этом со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, новый судоходный маршрут международной компании Р&O Maritime Logistics напрямую соединит Среднюю Азию с Турцией.

Посредством нового маршрута будут выполняться регулярные контейнерные перевозки по более низким ценам. Это увеличит торговый объем между рынками Турции, России и Средней Азии. По новой линии, использующей более одного судна, будут преимущественно перевозиться промышленные машины, строительные материалы, текстиль, косметика и мрамор. Открытие нового морского маршрута обеспечит важное преимущество для действующих на этих рынках компаний.

Отмечается, что имеется большой потенциал для повышения торговой эффективности между Турцией, Россией и Средней Азией.

В настоящее время из Европы в Азию функционирует железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Через БТК грузы переправляются из Европы в Азию и в обратно. Также для обеспечения грузооборота между Китаем, Средней Азией, бассейнами Каспийского и Черного морей и странами Европы создан Транскаспийский международный транспортный маршрут. В настоящее время потенциалом этого маршрута пользуются Турция, Азербайджан, страны Средней Азии и др.

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Версия на английском языке Turkey opens new transport route to Azerbaijan and Central Asia
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Azərbaycana və Orta Asiyaya yeni nəqliyyat marşrutu açır

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