​Турция одобрила соглашение о маршруте Lapis Lazuli

Турция утвердила соглашение о сотрудничестве в сфере транзита и транспорта (Соглашение о маршруте Lapis Lazuli), подписанное 15 ноября 2017 года в Ашхабаде (Туркменистан).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Resmî Gazete.

Закон вступает в силу со дня его подписания.

Соглашение о транзитном и транспортном сотрудничестве по маршруту Lapis Lazuli было подписано на полях VII региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA - Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan) между Афганистаном, Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией и Турцией. Соглашение предусматривает модернизацию транспортной инфраструктуры стран-участниц (автомобильный, железнодорожный и морской транспорт), а также упрощение таможенных процедур. Коридор является самым доступным и дешевым маршрутом для доставки грузов из Афганистана и Азии в Европу.