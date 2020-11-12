Турция намерена построить железную дорогу в Нахчыван

10 ноября президенты Азербайджана, России и премьер Армении подписали совместное заявление. В него включен пункт о сухопутном коридоре, который свяжет Нахчыван с остальной территорией Азербайджана

Мы планируем построить железнодорожную линию в Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Он отметил, что с учетом новых событий в Азербайджане, планируется строительство железнодорожной линии в направлении Нахчывана, и подчеркнул, что в связи с этим уже завершены предварительные исследования.

Напомним, что 10 ноября президенты Азербайджана, России и премьер Армении подписали совместное заявление. В него включен пункт о сухопутном коридоре, который свяжет Нахчыван с остальной территорией Азербайджана.

Азербайджан ранее заявлял о желании построить железнодорожную линию из Баку в Нахчыван. В связи с этим заявления звучали с 2017 года. Строительство этой линии предполагалось через Турцию или Иран. С вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс обсуждалась возможность строительства железнодорожной линии от Карса до Садарака. Стоимость этого проекта составляет 2-2,5 миллиарда долларов США.