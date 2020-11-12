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Турция намерена построить железную дорогу в Нахчыван

Турция намерена построить железную дорогу в Нахчыван 10 ноября президенты Азербайджана, России и премьер Армении подписали совместное заявление. В него включен пункт о сухопутном коридоре, который свяжет Нахчыван с остальной территорией Азербайджана
Инфраструктура
12 ноября 2020 г. 15:02
Турция намерена построить железную дорогу в Нахчыван
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Мы планируем построить железнодорожную линию в Нахчыван.

Как сообщает Report, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

Он отметил, что с учетом новых событий в Азербайджане, планируется строительство железнодорожной линии в направлении Нахчывана, и подчеркнул, что в связи с этим уже завершены предварительные исследования.

Напомним, что 10 ноября президенты Азербайджана, России и премьер Армении подписали совместное заявление. В него включен пункт о сухопутном коридоре, который свяжет Нахчыван с остальной территорией Азербайджана.

Азербайджан ранее заявлял о желании построить железнодорожную линию из Баку в Нахчыван. В связи с этим заявления звучали с 2017 года. Строительство этой линии предполагалось через Турцию или Иран. С вводом в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс обсуждалась возможность строительства железнодорожной линии от Карса до Садарака. Стоимость этого проекта составляет 2-2,5 миллиарда долларов США.

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Версия на английском языке Turkey seeks to build a railway to Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Naxçıvana dəmir yolu xətti çəkmək istəyir

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