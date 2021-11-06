Турция нацелена на рост объема грузоперевозок по ж/д Баку-Тбилиси-Карс

Объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - важной составляющей Срединного транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу, превысил 1 млн 360 тыс. тонн.

Объем грузоперевозок по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) - важной составляющей Срединного транспортного коридора, соединяющего Азию и Европу, превысил 1 млн 360 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу.

По его словам, Анкара нацелена довести объем транспортировки грузов по БТК в среднесрочной перспективе до 3,2 млн тонн, а в дальнесрочном разрезе – до 6,5 млн тонн в год.

Караисмаилоглу напомнил, что железная дорога БТК введена в эксплуатацию 30 октября 2017 года и является очередным успешным плодом сотрудничества Турции, Грузии и Азербайджана.

В открытии железной дороги приняли участие президенты Турции и Азербайджана, представители других стран региона. Протяженность ж/д БТК составляет 829 км, 504 км из которых пролегает через территорию Азербайджана, 246 км – Грузии, а 79 км - Турции.

Глава Минтранса Турции отметил, что благодаря БТК возросла значимость Турции, Грузии и Азербайджана в международных грузоперевозках и торговле.

"Благодаря ж/д БТК и тоннелю "Мармарай" под проливом Босфор сформирован маршрут железнодорожного сообщения от Пекина до Лондона. Срединный транспортный коридор - безопасен и экономичен, резко сокращая сроки поставок в Евразийском регионе. БТК позволяет осуществлять поставки грузов по ж/д из Турции в Грузию, Азербайджан, Россию, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан и Китай", - отметил Караисмаилоглу.

Глава Минтранса также подчеркнул, что Анкара нацелена на то, чтобы по маршруту Китай-Турция по БТК в краткосрочной перспективе следовало по 100 грузовых составов, а в среднесрочной перспективе – 200 составов. В долгосрочной перспективе этот показатель может достигнуть 1 500 составов в год, а срок поставок грузов между Китаем и Турцией сократится до 10 дней, добавил министр.