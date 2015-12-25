​Турция и Грузия обсудили проект Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Грузию и Турцию связывают такие проекты геополитического значения, как железнодорожные проекты Шелкового пути и Баку-Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Грузии Нодар Хадури на встрече с министром таможни и торговых дел Турции Бюлентом Тупекчи в Батуми.

Н.Хадури отметил, что помимо двухстороннего партнерства две страны связывают такие проекты геополитического значения, как железнодорожные проекты шелкового пути и Баку-Тбилиси-Карс, в которые также включен Азербайджан.

"Настало время, когда наши страны должны выйти за рамки двухстороннего формата, и продолжить сотрудничество в трехстороннем формате. Решить геополитические задачи, существующие между нашими странами, можно только совместно, усилиями всех трех стран. Наше видение должно включать весь региональный транспортный коридор, куда входит Грузия, Азербайджан, Турция, и перспектива развития которого включает также Туркменистан, Казахстан, и другие заинтересованные государства" - сказал и.о. министра.

На встрече министр таможни и торговых дел Турции выразил готовность, еще больше активизировать торгово-экономические отношения между двумя странами.