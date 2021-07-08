Турция будет способствовать турпотоку в Азербайджан по маршруту БТК

Пассажиров поезда Dogu Express, который курсирует между турецкими городами Анкара и Карс, будут агитировать посетить Азербайджан по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БКТ).

Пассажиров поезда Dogu Express, который курсирует между турецкими городами Анкара и Карс, будут агитировать посетить Азербайджан по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БКТ).

Как сообщает Report, это отражено в Плане действий по турецко-азербайджанскому экономическому сотрудничеству.

Согласно документу, в этих целях предусматривается сотрудничество железнодорожных, таможенных и пограничных органов двух стран, совместная организация продажи билетов, оказание поддержки туристическим компаниям в визовых вопросах.

С азербайджанской стороны эту деятельность будут осуществлять Министерство транспорта, связи и высоких технологий, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Государственное агентство по туризму, с турецкой стороны - Министерство транспорта и инфраструктуры, компания "Государственные железные дороги" и компания-перевозчик.