Турал Новрузов: В Шуше будут построены новые жилые дома

14:48

В Шуше будут построены новые жилые дома и продолжится переселение людей.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов на панельных дискуссиях в рамках Каспийской строительной недели.

"В Шуше продолжаются работы по восстановлению памятников. В этом году город посетило значительное число граждан. В соответствии с программой "Великое возвращение" в Шуше продолжаются работы по восстановлению и реконструкции", - добавил он.