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Турал Новрузов: В Шуше будут построены новые жилые дома

Турал Новрузов: В Шуше будут построены новые жилые дома 14:48
Инфраструктура
15 октября 2024 г. 15:12
Турал Новрузов: В Шуше будут построены новые жилые дома

В Шуше будут построены новые жилые дома и продолжится переселение людей.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов на панельных дискуссиях в рамках Каспийской строительной недели.

"В Шуше продолжаются работы по восстановлению памятников. В этом году город посетило значительное число граждан. В соответствии с программой "Великое возвращение" в Шуше продолжаются работы по восстановлению и реконструкции", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Tural Novruzov: "Şuşada yeni yaşayış binaları tikiləcək"

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