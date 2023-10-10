Турал Новрузов: В ближайшее время в Шуше будут сданы в эксплуатацию три жилых здания

В ближайшее время в городе Шуша планируется сдача в эксплуатацию и заселение трех жилых зданий.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов на панельной сессии в рамках проходящей в Баку международной конференции "Жизнеспособные и устойчивые города наследия".
"В соответствии с генеральным планом города Шуша ведется строительство жилого комплекса, состоящего в общей сложности из 23 зданий. В ходе посещения города участники конференции станут свидетелями того, в какое непригодное для жизни состояние армяне привели населенные пункты. Сегодня строятся новые населенные пункты в соответствии с международными стандартами", - отметил он.