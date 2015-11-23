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    ​Туман не повлиял на работу Бакинского аэропорта

    Все авиарейсы выполняются по расписанию

    Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Туман, который наблюдается сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове, не повлиял на выполнение авиарейсов в Международном аэропорту имени Гейдара Алиева.

    Как сообщили Report в аэропорту, самолеты прибывают и отбывают по расписанию: "Ни один авиарейс не был отменен. Они выполняются в обычном порядке в соответствии с расписанием. Нет никаких проблем в выполнении полетов. Наблюдаемый сейчас туман не мешает полетам. Все назначенные на сегодня авиарейсы будут выполнены". 

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