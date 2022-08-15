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Тульские компании примут участие в масштабных строительных проектах в Азербайджане

Тульские компании примут участие в масштабных строительных проектах в Азербайджане По итогам визита делегации Тульской области (Россия) в Баку 9-11 августа, достигнута договоренность об участии тульских компаний в масштабных строительных проектах в Азербайджане.
Инфраструктура
15 августа 2022 г. 13:57
Тульские компании примут участие в масштабных строительных проектах в Азербайджане

По итогам визита делегации Тульской области (Россия) в Баку 9-11 августа, достигнута договоренность об участии тульских компаний в масштабных строительных проектах в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на Финмаркет, об этом сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"Итогом деловой миссии стали предварительные договоренности о поставках пробных партий продукции в крупнейшие торговые сети Азербайджана, а также об участии тульских компаний в масштабных проектах в сфере строительства", - говорится в сообщении.

Азербайджанским партнерам тульские производители презентовали белевскую пастилу, кондитерские изделия, сахар-рафинад с натуральными добавками, кондитерские сливки, рапсовое и кукурузное масло, многофункциональные решетчатые настилы, железобетонные изделия и металлоконструкции.

"По результатам деловой поездки представители Азербайджана познакомились с абсолютно новой продукцией, которая не имеет аналогов на местном рынке. Тульская продукция будет достойно оценена покупателями", - заявил министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов.

Во время визита в Баку также состоялась встреча бизнес-делегации с торговым представителем России в Азербайджане Русланом Мирсаяповым и руководителем представительства АО "Российский экспортный центр" в нашей стране Нури Гулиевым.

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Версия на английском языке Russian companies to take part in large-scale construction projects in Azerbaijan

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