О нас

TRT World: Строительство Зангезурского коридора может завершиться к 2025 году

TRT World: Строительство Зангезурского коридора может завершиться к 2025 году Азербайджан приближается к завершению строительства Зангезурского коридора.
Инфраструктура
10 января 2024 г. 11:51
TRT World: Строительство Зангезурского коридора может завершиться к 2025 году

Азербайджан приближается к завершению строительства своего участка Зангезурского коридора.

Как передает Report, об этом говорится в статье TRT World.

Ожидается, что строительство автомобильных и железных дорог в рамках коридора, который будет служить маршрутом из Китая в Турцию, будет завершено к концу 2024 года.

"В то время как строительство железной и автомобильной дорог в азербайджанской части Зангезурского коридора идет быстрыми темпами, Армения не предпринимает никаких шагов по реализации проекта. В отсутствие соглашения с Арменией Азербайджан также работает над альтернативными маршрутами", - отмечает автор.

В публикации подчеркивается, что автодорога, некоторые участки которой имеют четыре полосы движения, а другие - шесть, включает 58 подземных переходов, 27 мостов и три туннеля. Строительство, координируемое Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана, ведут турецкие компании.

"У Турции и Азербайджана также есть проект железной дороги, которая соединит турецкий город Карс с Нахчываном. Реализация проекта начнется в течение этого года. После завершения этих проектов между Турцией и Азербайджаном будет создана новая транспортная связь. В то же время будет обеспечено бесперебойное автомобильное и железнодорожное сообщение между Турцией и Россией через Азербайджан", - подытожил автор.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке TRT World: Construction of Zangazur Corridor may be completed by 2025

Самое читаемое

Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
Türkmennebit и Dragon Oil подписали меморандум о взаимопонимании в Дубае
6 января 2024 г. 11:25
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
Цена азербайджанской нефти превысила 83 доллара
6 января 2024 г. 09:59
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
Температура воздуха в Азербайджане повысится до 15°
4 января 2024 г. 12:25
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
В Казахстане объяснили отключение некоторых российских телеканалов
4 января 2024 г. 12:37
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
Госслужба в очередной раз предупредила о фейковых приложениях WhatsApp
6 января 2024 г. 16:00
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
В Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр
8 января 2024 г. 14:00
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
Йеллен: Ситуация в Красном море не влияет на цены энергоносителей в США
5 января 2024 г. 21:45
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
В Армении сняты с должностей высокопоставленные чиновники
4 января 2024 г. 11:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi