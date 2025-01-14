Три рейса AZAL в связи с туманом были направлены из Баку в Гянджу

Три рейса AZAL в связи с туманом были направлены из Баку в Гянджу

В ночь с 13 на 14 января рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные по маршрутам Стамбул–Баку (J2-078), Москва–Баку (J2-808) и Тель-Авив–Баку (J2-322), были направлены в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.

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В ночь с 13 на 14 января рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные по маршрутам Стамбул–Баку (J2-078), Москва–Баку (J2-808) и Тель-Авив–Баку (J2-322), были направлены в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения. Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, самолеты успешно совершили посадку в Международном аэропорту в Гяндже. Согласно правилам авиакомпании при необходимости пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту, будут предоставлены все необходимые услуги. По дополнительным вопросам пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected]. Кроме того, рейс Новосибирск–Баку авиакомпании IrAero, выполняемый на воздушном судне типа SU95, по решению капитана был перенаправлен в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения. Отметим, что из-за тумана в районе бакинского аэропорта были внесены изменения в расписание ряда рейсов. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке 3 AZAL flights diverted from Baku to Ganja due to fog