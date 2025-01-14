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Три рейса AZAL в связи с туманом были направлены из Баку в Гянджу

Три рейса AZAL в связи с туманом были направлены из Баку в Гянджу В ночь с 13 на 14 января рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные по маршрутам Стамбул–Баку (J2-078), Москва–Баку (J2-808) и Тель-Авив–Баку (J2-322), были направлены в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.
Инфраструктура
14 января 2025 г. 07:48
Три рейса AZAL в связи с туманом были направлены из Баку в Гянджу

В ночь с 13 на 14 января рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные по маршрутам Стамбул–Баку (J2-078), Москва–Баку (J2-808) и Тель-Авив–Баку (J2-322), были направлены в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.

Как сообщили Report в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, самолеты успешно совершили посадку в Международном аэропорту в Гяндже.

Согласно правилам авиакомпании при необходимости пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту, будут предоставлены все необходимые услуги.

По дополнительным вопросам пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected].

Кроме того, рейс Новосибирск–Баку авиакомпании IrAero, выполняемый на воздушном судне типа SU95, по решению капитана был перенаправлен в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.

Отметим, что из-за тумана в районе бакинского аэропорта были внесены изменения в расписание ряда рейсов.

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Версия на английском языке 3 AZAL flights diverted from Baku to Ganja due to fog
Версия на азербайджанском языке AZAL-ın üç təyyarəsi dumana görə Bakıda yox, Gəncədə uğurla eniş edib

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