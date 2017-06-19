Три маршрутные линии Баку перейдут на усиленный режим

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Автобусы на трех маршрутных линиях Баку перейдут на 20-часовой режим работы в связи с предстоящими с 23 по 25 июня соревнованиями Гран При Формулы 1. Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, это решение принято на основе обращения операционной компании Baku City Circuit.

По информации, автобусы №5, 53 и 65 будут обслуживать пассажиров с 06:00 утра до 02:00 ночи.

БНА обратился с предупреждением к операторам-перевозчикам, временно обслуживающим маршрутные линии.