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Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода

Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода Три крупнейших покупателя танкеров с февраля по июль потратили суммарно более 1 млрд долларов на приобретения.
Инфраструктура
27 сентября 2024 г. 16:02
Три крупнейших в мире покупателя танкеров потратили более 1 млрд долларов за полгода

Три крупнейших покупателя танкеров с февраля по июль потратили суммарно более 1 млрд долларов на приобретения.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в исследовании сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue.

В целом за отчетный период десять заметных игроков на этом рынке потратили 2,3 млрд долларов на покупку 46 танкеров по сравнению с 3,8 млрд долларов и 78 судов полугодием ранее.

Эксперты отмечают сохраняющееся оживление процесса купли-продажи в этом сегменте, что обусловлено позитивными настроениями на рынке, поскольку предложение продолжает быть ограниченным из-за геополитической ситуации в Европе и Красном море, а число заказов на новое строительство было скромным в течение последних нескольких лет.

Первое место среди крупнейших покупателей за рассматриваемые шесть месяцев занимает датская Torm, которая приобрела 9 танкеров MR2 с дедвейтом 49,7-50 тысяч тонн и средним возрастом 10 лет. Общая сумма сделки составила 377 млн. долларов.

International Seaways, Inc. разместила заказ на шесть танкеров LR1 дедвейтом 73,6 тысячи тонн на южнокорейской верфи K Shipbuilding. Их поставка запланирована в 2025-2026 годах, сумма заказа - 231 млн долларов.

Третью строчку совместно занимают SFL Corporation, владеющая флотом из 81 судна, и Spring Marine Management, управляющая 26 судами. Первая инвестировала 403 млн долларов в пять судов, включая три танкера Aframax, построенных в 2024 году, и два танкера класса Handy Chemical. Вторая купила два танкера LR2 и три MR, выпущенных примерно 15 лет назад, за 118 млн долларов.

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