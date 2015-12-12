​Третий контейнерный поезд по Транскаспийскому международному транспортному маршруту достиг Азербайджана

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Третий контейнерный поезд, отбывший из китайского провинции Ляньюньган и двигающийся по Транскаспийскому международному транспортному маршруту - Китай-Казахстан-Азербайджан-Грузия-Турция, достиг Азербайджана.

Как сообщили Report в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", контейнерные перевозки осуществляются благодаря совместным усилиям АО "Казахстанские железные дороги", "Китайские железные дороги", ЗАО "Азербайджанские железные дороги", ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" и Бакинского международного морского торгового порта и стали результатом достигнутой главами железнодорожных ведомств на заседаниях Координационного комитета Транскаспийского международного транспортного маршрута договоренности по тарифной политике и созданию приемлемых технических условий.

Отметим, что 3 августа этого года первый тестовый контейнерный поезд, двигающийся по маршруту Шихэцзы-Достык-Актау-Алят, прибыл в Бакинский международный морской торговый порт.

В сентябре этого года состоящий из 44 вагонов второй контейнерный поезд, отбывший из экспортной станции Алашанькоу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики, транзитом через Азербайджан в течение 8 дней достиг станции Тбилиси-Узловая Грузии.

Отметим, что ранее грузы подобного назначения перевозились по альтернативным маршрутам в течение 25-40 дней через порты Бендер-Аббас и Поти.

Завтра в Грузии состоится церемония встречи контейнерного поезда, состоящего из 21 вагона.