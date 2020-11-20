Требуется восстановление разрушенной инфраструктуры Агдамского района

Территория района обладает широкими перспективами для создания животно- и растениеводческих фермерских хозяйств и агро-парков, промышленных районов

Агдамский район – древняя и отличающаяся своей очаровательной природой земля Азербайджана, расположен в центре Карабаха, в северо-восточном подножии Карабахского хребта, к западу от Кура-Аразской низменности. Агдамский район, входящий в состав Верхнего Карабаха, был образован 8 августа 1930 года. Центром района является город Агдам, который находится в 362 км от Баку. Общая площадь района составляет 1,15 тысяч км2. В районе есть 1 город, 2 поселка (Гузанлы, Ачарлы) и 123 села. По данным Государственного статистического комитета, население Агдамского района составляет 204 тысячи человек (на 1 января 2020 года), а число проживающих в неоккупированных селах региона - 46 569 человек.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

В Агдамском районе развиты тяжелая, пищевая и легкая промышленность, а также сельское хозяйство. Территория района включает 1 700 гектаров лесистых зон и 91,3 гектара земель пригодных для сельского хозяйства. В отрасли растениеводства сельского хозяйства первое место заняло производство овощей – 103 тонны, затем зерновых и зернобобовых - 53 тонны (в том числе пшеница - 45 тонн) и сахарной свеклы - 20 тонн (по статистике на 2018 год). К другой продукции растениеводства относятся хлопок, виноград, фрукты и ягоды, семена подсолнечника на кормовые цели, картофель и бахчевые культуры. В животноводческой отрасли сельского хозяйства велика доля производства мяса, молока, яиц и изделий из шерсти и особенно выделяется преобладание молочных продуктов, составляющих 36 тонн (с учетом поголовья скота и птицы на 1 января того же года).

В Агдаме производилось станковое оборудование, аэрокосмические аппараты, средства связи и прочее. В районе функционировали предприятия по ремонту тракторов и автомобилей, асфальтный, консервный, хлопковый, винный, зерноперерабатывающий заводы, механизированные хлебные заводы, предприятия по производству масла и сыра, шелковичных коконов, ковроткацкая фабрика. Также насчитывалось 39 строительных организаций, 29 сельскохозяйственных предприятий, 27 промышленных предприятий, 13 колхозов и 12 совхозов и 4 обслуживающие их организации. В особенности, на Заводе станкового оборудования в Агдаме, который отправлял свою продукцию в 125 городов бывшего СССР, работали 950 человек. В районе имелись два железнодорожных вокзала и аэропорт, станции технического обслуживания автомобилей, комбинат бытовых услуг, станции электрификации и механизации сельского хозяйства. А зерновой комбинат, расположенный в районе, производил 80 тысяч тонн продукции в год.

Демографические показатели Агдамского района: по переписи 2009 года по национальному составу населения 99,9 процентов являются азербайджанцами, а остальные 0,1 процент – русские, лезгины, татары, турки и другие. В учебных заведениях образование получали 36 600 человек, что составляет 18,1 процент населения. А число студентов, учащихся в высших учебных заведениях составляло 2 431 или 6,6 процента от количества учащихся в образовательных учреждениях.

Касательно других социально-экономических показателей можно отметить, что объем промышленной продукции в 2018 году составил 12,6 миллионов манатов (в действующих ценах на соответствующий год). Согласно статистике, среди услуг торговли и общественного питания удельный вес оборота розничной торговли составлял 43,3 миллиона манатов или 0,12 процента в общем обороте страны.

Освобождение Агдамского района от оккупации способствует осуществлению новых экономических инициатив. Территория района обладает широкими перспективами для создания животно- и растениеводческих фермерских хозяйств и агро-парков, промышленных районов, а также для развития медицинского и спортивного туризма. Агдамский район обладает уникальной перспективой для создания торгового центра. С открытием пунктов оптовой и розничной торговли можно обеспечить широкую занятость населения района. Помимо этого, район имеет прошлый опыт производства строительных материалов. С восстановлением каменного карьера на возвышенности Шахбулаг этот сектор может вновь возродиться.