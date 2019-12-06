Ильхам Алиев: ТРАСЕКА внесла значительный вклад в расширение сотрудничества в области развития торгово-экономических и транспортных связей

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо участникам юбилейной конференции, посвященной 20-летней деятельности Международного транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА).

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемые участники конференции!

Дорогие гости!

Приветствую вас на юбилейной конференции, посвященной 20-летней деятельности Международного транспортного коридора Европа–Кавказ-Азия, и поздравляю каждого из вас по случаю этого знаменательного мероприятия.

Проведение по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева в городе Баку 7-8 сентября 1998 года международной конференции, посвященной восстановлению исторического Шелкового пути, с участием глав государств 9 стран (Азербайджана, Турции, Грузии, Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии, Узбекистана, Кыргызстана), 13 международных организаций и делегаций 32 государств, является олицетворением особого значения и внимания, придаваемого нашей страной Программе ТРАСЕКА. По итогам этой конференции на основе Программы ТРАСЕКА Европейского Союза было подписано "Основное многостороннее соглашение о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия". Кроме того, 21 февраля 2001 года в городе Баку с участием общенационального лидера Гейдара Алиева состоялось открытие Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

За 20-летнюю деятельность Программа ТРАСЕКА внесла значительный вклад в поощрение мультимодальных перевозок между странами-членами, создание благоприятных условий для транзитных перевозок, расширение сотрудничества в области развития торгово-экономических и транспортных связей, а также в дело повышения экономического потенциала данных стран.

Признавая важность развития транспортных коридоров и связанной инфраструктуры в регионе Европа-Кавказ-Азия, Азербайджанская Республика вкладывает инвестиции в реализацию ряда проектов, сотрудничает на двусторонней и многосторонней основе. В связи с этим хотел бы особо подчеркнуть, что Азербайджан, будучи инициатором важных для региона проектов, также является основным соисполнителем таких важных международных проектов, как Баку-Тбилиси-Джейхан, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Южный газовый коридор, исполнителем проектов автомобильных дорог Восток-Запад и Юг-Запад, Бакинского международного морского торгового порта и других местных проектов, оказывающих поддержку перевозкам в международных транспортных коридорах, в том числе поощрению мультимодальной инфраструктуры.

Азербайджанская Республика, уделяющая большое внимание сотрудничеству в транспортной сфере, расценивает деятельность Программы в предстоящий период как начало нового этапа с точки зрения развития транспортных секторов наших стран. Для успешного осуществления этой деятельности наша страна и впредь будет постоянно участвовать в реализации еще более важных проектов по приоритетным направлениям Программы.

Уверен, что обсуждения, проводимые в рамках конференции, и принятые документы создадут благоприятную почву для более эффективной деятельности Программы в будущем".