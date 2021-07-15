Транзитные перевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA выросли на 8%

В январе-мае 2021 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 17 024,8 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 4 017,9 млн т/км.

В январе-мае 2021 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 17 024,8 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 4 017,9 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем грузоперевозок снизился на 1 801,3 тыс. тонн или на 9,6%, грузооборот - на 161,2 млн т/км или на 3,8%.

Согласно статданным, 9 501,6 тыс. тонн (55,8%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 5 568,6 тыс. тонн (32,7 %) - железнодорожным, 1 954,6 тыс. тонн (11,5%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 23,4% или 3 980,9 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 303,2 тыс. тонн или 8,2%.