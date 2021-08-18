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Транзитные перевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA сократились на 6,3%

Транзитные перевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA сократились на 6,3% В январе-июне 2021 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 20 млн 325,2 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 4 млрд 781,8 млн т/км.
Инфраструктура
18 августа 2021 г. 12:44
Транзитные перевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA сократились на 6,3%

В январе-июне 2021 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 20 млн 325,2 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 4 млрд 781,8 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем грузоперевозок снизился на 1 млн 361,9 тыс. тонн или на 6,3%, грузооборот - на 96 млн т/км или на 2%.

Согласно статданным, 11 млн 407 тыс. тонн (56,1%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 6 млн 598,6 тыс. тонн (32,5 %) - железнодорожным, 2 млн 319,6 тыс. тонн (11,4%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 22,9% или 4 млн 652,6 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 320,6 тыс. тонн или 7,4%.

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Версия на азербайджанском языке TRACECA-nın Azərbaycan hissəsində tranzit daşımalar 6 %-dən çox azalıb

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