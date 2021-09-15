Транзитные перевозки на азербайджанском участке TRACECA выросли более чем на 7%

В январе-июле этого года объем перевезенных грузов на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 23 млн 670,3 тыс. тонн, а грузооборот - 5 млрд 585,9 млн тонн/км.

В январе-июле этого года объем перевезенных грузов на азербайджанском участке транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) составил 23 млн 670,3 тыс. тонн, а грузооборот - 5 млрд 585,9 млн тонн/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 810,2 тыс. тонн или на 3,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За последний год грузооборот вырос на 35,8 млн тонн/км или на 0,6%.

Из общего объема грузов 13 млн 308,6 тыс. тонн или 56,2% было перевезено автомобильным транспортом, 7 млн 679,3 тыс. тонн или 32,5% - железнодорожным транспортом, 2 млн 682,4 тыс. тонн или 11,3% - морским транспортом.

Согласно данным, 22,4% или 5 млн 311,4 тыс. тонн грузов, перевезенных по коридору, составили транзитные грузы, что на 355,8 тыс. тонн или на 7,2% больше прошлогоднего показателя.