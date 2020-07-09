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Транзитные контейнерные перевозки через Казахстан выросли в 1,5 раза

Транзитные контейнерные перевозки через Казахстан выросли в 1,5 раза КТЖ планируют "сохранять высокую скорость движения через территорию Казахстана, снижать административные барьеры, модернизировать инфраструктуру, сокращать сроки доставки
Инфраструктура
9 июля 2020 г. 18:34
Транзитные контейнерные перевозки через Казахстан выросли в 1,5 раза

За январь-июнь 2020 года перевозки контейнеров в транзитном сообщении Казахстана составили более 450,2 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"КТЖ по итогам работы за первое полугодие 2020 года отмечает хорошую динамику объемов перевозок транзитных контейнерных грузов. В июне текущего года, несмотря на влияние пандемии коронавируса и экономически сложную ситуацию во всем мире, через Казахстан транзитом перевезено около 105 тысяч ДФЭ, что в два раза больше, чем в июне  2019 года", – говорится в сообщении КТЖ.

Чтобы сохранить имеющиеся показатели, в КТЖ планируют "сохранять высокую скорость движения через территорию Казахстана, снижать административные барьеры, модернизировать инфраструктуру, оптимизировать технологические процессы на станциях "Достык" и "Алтынколь", сокращать сроки доставки", отметили в компании.

КТЖ – транспортно-логистическая компания, входит в состав госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.

 

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