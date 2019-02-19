Транзитные грузы составили 18% грузоперевозок по TRACECA

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ В 2018 году по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 52 673,9 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 11 488,8 млн т.км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, 33 235 тыс. тонн (63,1%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 12 563,5 тыс. тонн (23,9%) - железнодорожным, 6 875,4 тыс. тонн (13%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 9 344,8 тыс. тонн или 17,7% грузоперевозок по транспортному коридору.