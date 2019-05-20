Транзитные грузоперевозки по азербайджанскому участку TRACECA сократились на 21%

В январе-марте 2019 года по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 12 565,4 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 2 662,3 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, объем грузоперевозок в годовом исчислении сократился на 199,8 тыс. тонн или 1,56%, грузооборот - 83,5 млн т/км или 3,04%.

Согласно статданным, 8 134,1 тыс. тонн (64,7%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 3 137 тыс. тонн (25%) - железнодорожным, 1 294,3 тыс. тонн (10,3%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 2 052,4 тыс. тонн или 16,3% грузоперевозок по транспортному коридору, что на 533,6 тыс. тонн или 20,63% меньше показателя за прошлый год.