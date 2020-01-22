​Транзитные перевозки по TRACECA через Азербайджан сократились на 15%

В 2019 году по транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 47,597 млн тонн грузов, грузооборот составил 10 180,5 млн т/км.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет статистики, грузоперевозки сократились на 0,123 млн тонн или 0,3%, грузооборот – на 248,3 млн т/км или 2,4%.

Согласно статданным, 31,058 млн тонн (65,2%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 12,123 млн тонн (25,5%) - железнодорожным, 4,415 млн тонн (9,3%) - морским транспортом.

Транзитные грузы составили 7,281 млн тонн или 15,3% грузоперевозок по транспортному коридору, что на 1,239 тыс. тонн или 14,5% меньше показателя за 2018 год.