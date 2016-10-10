Транзит казахстанского зерна через Азербайджан может быть увеличен

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) и ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" ведут переговоры о возможном увеличении объема транзитных грузов через территорию Азербайджана. С этой целью стороны намерены привлечь в Азербайджан зерновые грузы из Казахстана.

Как передает Report, об этом заявил председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов.

"Мы надеемся, что после открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) большинство транзитных грузов будет перенаправлено в Турцию. Как вы знаете, в настоящее время грузы из Китая в Турцию через Индийский океан перевозятся по маршруту протяженностью 12 тыс. км. После запуска БТК 45-дневный водный маршрут может быть заменен на 12-дневный сухопутный" – добавил Дж.Гурбанов.

Председатель АЖД отметил, что Казахстан производит более 20 млн. тонн зерна в год: "Хотелось бы, чтобы как минимум 2 млн. из них перевозилось через Азербайджан. Сейчас ведется переговоры с Каспийским пароходством относительно путей реализации этого намерения".