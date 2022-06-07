Транспортный коридор ТМТМ важен в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном

Транспортный коридор "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) особо важен в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном, надо уделить ему больше внимания.

Транспортный коридор "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) особо важен в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном, надо уделить ему больше внимания.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.

Ожидается, что до конца 2022 года, объемы перевозок грузов по нему могут вырасти в шесть раз.

Посол напомнил, что недавно был подписан меморандум о создании азербайджано-казахстанского экспертного совета, который играет важную роль в развитии отношений с Азербайджаном.

"Мы призываем предпринимателей инвестировать в Казахстан и казахстанских предпринимателей вкладывать в Азербайджан", - добавил С. Абдыкаримов.