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Транспортный коридор ТМТМ важен в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном

Транспортный коридор ТМТМ важен в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном Транспортный коридор "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) особо важен в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном, надо уделить ему больше внимания.
Инфраструктура
7 июня 2022 г. 09:44
Транспортный коридор ТМТМ важен в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном

Транспортный коридор "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) особо важен в отношениях между Азербайджаном и Казахстаном, надо уделить ему больше внимания.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе азербайджано-казахстанского бизнес-форума в Баку.

Ожидается, что до конца 2022 года, объемы перевозок грузов по нему могут вырасти в шесть раз.

Посол напомнил, что недавно был подписан меморандум о создании азербайджано-казахстанского экспертного совета, который играет важную роль в развитии отношений с Азербайджаном.

"Мы призываем предпринимателей инвестировать в Казахстан и казахстанских предпринимателей вкладывать в Азербайджан", - добавил С. Абдыкаримов.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan səfiri: "Orta dəhlizə böyük diqqət ayımaq lazımdır"
Версия на английском языке Ambassador notes importance of transport corridor TITR in relations between Azerbaijan and Kazakhstan

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