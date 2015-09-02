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    ​"Трансмашхолдинг" рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан

    Гендиректор ТМХ: По Азербайджану у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Крупнейшая российская компания в области транспортного машиностроения "Трансмашхолдинг" (ТМХ)  рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Finanz.ru, об этом заявил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520".

    "По Азербайджану у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об объеме от 8 до 12 единиц - вся программа. Это переговоры", - сказал он.

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