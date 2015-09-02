​"Трансмашхолдинг" рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Крупнейшая российская компания в области транспортного машиностроения "Трансмашхолдинг" (ТМХ) рассчитывает начать поставки локомотивов в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на Finanz.ru, об этом заявил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа на железнодорожном салоне "ЭКСПО 1520".

"По Азербайджану у нас есть планы по поставке локомотивов, в частности ЭП20. Речь идет об объеме от 8 до 12 единиц - вся программа. Это переговоры", - сказал он.