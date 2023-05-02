Сафоев: Гейдар Алиев - прекрасный пример истинного лидера

Транскаспийский международный транспортный маршрут очень важен для развития региональных связей.

Транскаспийский международный транспортный маршрут очень важен для развития региональных связей.

Как сообщает Report, об этом первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана Содик Сафоев заявил заявил на международной конференции на тему "Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему", посвященной 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

По его словам, развитие железнодорожного сообщения - хорошая возможность для более широкого сотрудничества между нашими странами.

"Узбекистан - страна, которая находится на удалении от морских портов. С экономической точки зрения, это недостаток и вызывает трудности. В этой связи для Узбекистана инициатива "Один пояс- один путь" - большая и выгодная альтернатива",- сказал он.

С.Сафоев также отметил, что в трудные для Узбекистана дни Азербайджан под лидерством Гейдара Алиева помогал стране.

"Гейдар Алиев является прекрасным примером истинного лидера", - добавил он.