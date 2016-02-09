​Трафик азербайджанского оператора бизнес-авиации сократился

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Трафик единственного азербайджанского оператора бизнес-авиации SW Business Aviation (Silk Way Business Aviation) в 2015 году сократился в годовом сравнении на 20%.

Как сообщает Report со ссылкой на BizavNews, основными причинами стали нестабильная экономическая и политическая ситуация в мире.

Однако SW Business Aviation не теряют оптимизма и рассчитывают уже в этом году вернуться к показателям 2014 года. Так, в текущем году в Баку ожидается ряд крупных местных и региональных мероприятий, включая этап Формулы-1 - Гран-при Европы, а весной 2017 года в Азербайджане пройдут IV Исламские игры солидарности. На всех мероприятиях ожидается увеличение бизнес-трафика, и SW Business Aviation вновь будет задействован в качестве главного провайдера по обслуживанию рейсов деловой авиации.

Отметим, что первая половина прошлого года выдалась весьма насыщенной для компании. В июне оператор получил второй ультрадальний бизнес-джет Gulfstream G650, что позволило компании увеличить провозные мощности и расширить географию полетов.

Ранее в 2014 году оператор увеличил трафик на 30% за счет эксплуатации двух новых суперсредних бизнес-джетов Gulfstream G280. Наиболее популярными направлениями стали полеты из Баку в Москву, Лондон, Дубай и Стамбул.