Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Траектория движения 14-ти маршрутных линий в Баку завтра изменится.

Об этом сообщили Report в Бакинском транспортном агентстве.

По информации, в целях удобного, безопасного проведения всенародного шествия по случаю 27-ой годовщины Ходжалинского геноцида будет ограничено движение транспорта на некоторых улицах и проспектах Баку, в связи с чем также сменится траектория движения автобусов по маршрутам 1, 2, 4, 5, 8, 21, 30, 32, 46, 49, 88, 125, 175 и H1.

Пассажирские автобусы будут курсировать по альтернативным улицам и проспектам.