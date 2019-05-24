TRACECA: В будущем Азербайджан сможет выйти к Персидскому заливу по железной дороге

Азербайджан имеет инфраструктуру для организации контрейлерных перевозок между Европой и Азией.

Об этом Report сообщил национальный секретарь Межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Акиф Мустафаев, комментируя приоритетные инфраструктурные проекты для Черноморского региона, предложенные на министерской конференции на этой неделе в Бухаресте.

Среди предложенных проектов - развитие контейнерно-фидерного сообщения между портами Поти/Батуми — Одесса — Констанца и организация контрейлерных перевозок в направлении Азия — Каспийское море — Азербайджан — Грузия — Черное море — Румыния/Украина и обратно. В настоящее время Украина и Грузия готовят обращение к президенту Европейской комиссии для поддержки финансирования вышеупомянутых проектов.

А. Мустафаев полагает, что Азербайджан поддерживает диверсификацию коридора ТРАСЕКА и доставку грузов в различных направлениях: "Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс означает выход напрямую к Черному морю. Также возможно подключить некоторые европейские страны к этому коридору через Черное море. Сегодня некоторые страны Северной Европы и скандинавские государства заинтересованы в выходе на территорию Азербайджана по коридору Север-Юг через Россию. Сегодня проделывается большая работа по маршруту Север-Юг в Азербайджане и Иране. Грузы, поступающие с этого направления, смогут доставляться в Персидский залив, а оттуда в Индию, Пакистан и арабские государства. Инфраструктурные работы в этом направлении следует продолжить".

Он отметил, что сегодня железнодорожные линии в направлении России нуждаются в реконструкции: "Я думаю, что эти работы будут продолжены в следующем году. За последние два года была проложена железная дорога и построен мост между азербайджанской Астарой и иранской Астарой. По этому маршруту уже грузы могут доставляться до иранского Решта, затем выгружаться на терминале и отправляться автомобильным транспортом в Персидский залив. В будущем железная дорога выйдет к Персидскому заливу, что требует больших затрат".

По его словам, тарифы на перевозки через сухопутные пути по территории Азербайджана на 30% дороже, чем по территории России: "Именно поэтому тарифная политика должна быть усовершенствована. Следует применять единую тарифную систему. В этой области надо проделать много работ".