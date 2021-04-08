TRACECA предлагает запустить бесконтактные грузоперевозки

"В ближайшее время будет увеличено количество контейнеров, осуществляющих грузоперевозки через Азербайджан"

"В настоящее время мы разрабатываем стратегию по наращиванию контейнерных грузоперевозок между странами TRACECA (транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия) до 2030 года".

Об этом Report заявил национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

Он отметил, что в ближайшее время будет увеличено количество контейнеров, осуществляющих грузоперевозки через Азербайджан:

"На основе этой стратегии мы проанализируем торговый оборот между странами Европы и Азии в период с 2020 по 2030 год, составим прогноз и рассчитаем грузопоток через наш коридор. В прошлом году через наш порт [Бакинский порт] прошло 40 тыс. контейнеров. Это был исторический рекорд. По прогнозам, к 2030 году мы сможем привлечь в коридор около 500-700 тыс. контейнеров. Необходимо решить инфраструктурные вопросы".

Р.Байрамов отметил, что ведется работа по привлечению цифровых технологий:

“Мы взяли на себя задачу по цифровизации в ближайшее время. Потому что, помимо морского пути, есть и наземные маршруты, с которыми мы конкурируем. В качестве примера можно привести транссибирский маршрут, проходящий через Россию. Мы должны внедрять цифровые приложения и привлекать цифровые технологии в наш коридор, чтобы развивать его как альтернативный маршрут. Сейчас над этим ведется работа”.

По словам собеседника, в настоящее время идет процесс подготовки юридического документа, адекватного нормам всех стран, входящих в TRACECA:

"Мы достигнем лучших результатов в ближайшее время" Руфат Байрамов Национальный секретарь TRACECA по Азербайджану

"Ведется работа по подготовке итогового документа по единому транзитному соглашению между странами TRACECA. Наш маршрут охватывает страны Средней Азии, Кавказа и Европы. Каждая из этих стран имеет свою нормативно-правовую базу. Различные системы также применяются в автомобильных перевозках. Наша цель - разработать юридический документ, который соответствует всем системам. Для этого должна быть электронная система. Отправитель, получатель и перевозчик груза будут вводить данные в систему, и через нее можно будет просматривать портовые операции и осуществлять грузоперевозки без потери времени. Оформление бумажных документов и другие вопросы отнимают много времени. Это относительно снижает привлекательность. Поэтому мы проводим работу в этих направлениях. Мы верим, что в ближайшее время мы достигнем лучших результатов".

Р. Байрамов также рассказал о трудностях, с которыми можно столкнуться в процессе грузоперевозок в период пандемии:

"В связи с пандемией происходят задержки в грузоперевозках. Но это проблема не зависит от деятельности TRACECA. Причина в том, что в разных странах применяются разные правила. В период пандемии в Азербайджане не было никаких задержек. Мы вообще ни дня не задерживали транзит. Если говорить об автомобильных перевозках, то можно сказать, что автомобили проверялись на границе, проверялось состояние здоровья водителей, машины проходили дезинфекцию, а затем отправлялись на границу под наблюдением полиции. В Туркменистане же, к примеру, автомобили задерживались. Наша рекомендация состояла в том, чтобы попытаться перевести грузоперевозки на бесконтактные".

В январе 2021 года по международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) через Азербайджан было перевезено 3 млн 277,3 тыс. тонн грузов, грузооборот составил 770,7 млн т/км.

В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года объем грузоперевозок снизился на 1 млн 017,4 тыс. тонн или на 23,4%, грузооборот - на 144,9 млн т/км или на 15,82%.

Согласно статданным, 1 млн 835 тыс. тонн (56%) всех грузоперевозок было осуществлено автомобильным, 1 106,3 тыс. тонн (33,8%) - железнодорожным, 336 тыс. тонн (10,2%) - морским транспортом.

В общем объеме грузоперевозок по транспортному коридору 21,7% или 709,9 тыс. тонн пришлось на транзитные грузы. Их объем в годовом сравнении увеличился на 54 тыс. тонн или 7,07%.