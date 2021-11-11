TRACECA: Региональные процессы способствовали росту грузоперевозок через Азербайджан

Интервью Report с национальным секретарем межправительственной комиссии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) по Азербайджану Руфатом Байрамовым

Интервью Report с национальным секретарем межправительственной комиссии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) по Азербайджану Руфатом Байрамовым

- Каков краткий обзор работы, проделанной Азербайджаном за два года председательства в межправительственной комиссии транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия?

- За этот двухлетний период было выдвинуто несколько важных проектов. Прежде всего отмечу, что был избран новый генеральный секретарь. Было много инициатив как в нормативных документах, так и связанных с развитием коридора. Среди нормативных вопросов в качестве примера можно привести выдвинутые предложения по модернизации секретариата. Азербайджан также принимал активное участие в этих процессах. Сюда входило изменение структуры, определение приоритетов финансирования, принятие новых правил финансирования, оптимизация маршрутов TRACECA, выявление на основе каких критериев будут определены маршруты.

В течение этого периода весь мир столкнулся с пандемией COVID-19, и были приняты согласованные правила перевозки грузов между странами, применена гармонизация погранично-пропускных процедур.

Еще один вопрос был связан с цифровизацией. За этот период была разработана и принята цифровая концепция TRACECA. Кроме того, разработана стратегия развития контейнерных грузоперевозок до 2030 года. На нашем последнем заседании также был принят План действий и стратегия развития на 2022-2026 годы.

- Можете ли вы более подробно рассказать о последних двух документах, которые вы упомянули?

- Фактически стратегия была принята на период с 2016 по 2026 г. Этот стратегический план разделен на несколько периодов, и 2022-2026 годы составляют последний из них. На этом этапе проводится работа по тем вопросам, которые были определены десять лет назад, то есть по направлениям развития организации. Одним из основных является вопрос обеспечения безопасности мореплавания. Стратегия контейнеризации до 2030 года - это совершенно новый проект, подготовленный, в частности, в период председательства Азербайджана. Мы привлекли к разработке этого документа экспертов международных финансовых институтов. Эксперты Азиатского банка развития, Всемирного банка и TRACECA провели совместное исследование, которое отражает прогнозы торговли между странами Азии и Европы, показывает как изменится развитие в связи с пандемией, и, соответственно, какую стратегию мы должны подготовить для контейнерных перевозок в регионе и странах-членах.

- Почему именно контейнерные перевозки?

- Транспортный хаб, на котором расположен наш регион, определяют с одной стороны европейские, а с другой - китайские экономические факторы. Эти две экономики тесно сотрудничают между собой. Между Китаем и Европой ежегодно перевозится более 200 млн тонн грузов. 90% грузов перевозится морским транспортом, 10% - по наземным транспортным коридорам. Коридор TRACECA - самый короткий маршрут из Китая в Европу. Одна из главных целей стран TRACECA заключается в том, чтобы развить этот маршрут и сделать перевозки по нему еще более эффективными. И с этой точки зрения контейнерные перевозки имеют большое значение.

Есть несколько субъективных и объективных факторов. Субъективным фактором можно назвать то, что морские перевозки дешевле. Правда, в период пандемии произошел некоторый спекулятивный рост контейнерных перевозок из Китая в Европу, цены выросли в 10 раз. Например, в настоящее время цена на морские перевозки из Китая в итальянский порт Триест превышает 12 тысяч долларов США. В обычное время эта цена составляла от 1 200 до 1 500 долларов США. Есть судно, которое способно перевозить 20-30 тысяч, а то и 50 тысяч контейнеров. Перевозки по железной дороге стоят дороже, а по морю - дольше. Если по морю груз идет 40-50 дней, то по железной дороге он доходит за 10-20 дней. Если говорить о таких грузах, как гравий, уголь, то их можно перевозить и морем. Но если говорить о технике, модных вещах, то их своевременный выход на рынок очень важен, и в этом случае 30-40 дней - это очень долго. Сегодня все страны, а также Азербайджан понимают, что развитие контейнерных перевозок в регионе имеет большое значение. Потому что это самый универсальный способ транспортировки грузов.

В июле президент Азербайджана принял участие в открытии свободной экономической зоны Алят. Хотелось бы отметить основное значение этой зоны. Здесь будут созданы условия для доставки грузов как морским, так и железнодорожным транспортом.

- По каким критериям определяются маршруты TRACECA?

- Сегодня международный транспортный коридор TRACECA охватывает 13 стран. Это страны Центральной Азии, Кавказа и Европы. В предыдущий период в рамках коридора было более 60 маршрутов. Обычная международная автомобильная дорога между двумя странами включалась в маршрут TRACECA, что создавало в некоторой степени неопределенность. Для того чтобы определить насколько тот или иной маршрут нам подходит, мы предварительно составили принципы определения маршрутов. Согласно этим принципам, для того чтобы считаться маршрутом TRACECA маршрут должен охватывать территорию как минимум трех стран TRACECA , иметь выход к морю.

- Решение о том, по какому маршруту перевозить груз принимает сам перевозчик?

- Да, это уже зависит от коммерческой деятельности грузоотправителя. Мы стремимся создать благоприятные условия. Одна из наших целей - регулярно проводить мониторинговые работы по этим маршрутам, определять, в каких погранично-пропускных пунктах есть проблемы. В период председательства Азербайджана в организации была разработана методика оценивания работы погранично-пропускных пунктов. В соответствии с этой методикой мы определяем, какой погранично-пропускной пункт является более эффективным, пригодным для перевозки. Через портал мы стараемся донести эту информацию как до перевозчиков, так и до других стран. Если это автомобильная перевозка, водитель или компания-перевозчик определяют, какой маршрут является эффективным в соответствии с загруженностью дорог, пандемией. В каждой стране существуют определенные критерии для каждого типа груза. Есть опасные грузы и те, которые не считаются опасными.

- 20 ноября совместно с Международным союзом железнодорожников состоится семинар на тему "Развитие контейнерных перевозок по коридору TRACECA". Какие вопросы будут обсуждаться на этом мероприятии?

- Да, мы пригласили на этот семинар перевозчиков, имеющих большой опыт в области контейнерных грузоперевозок. В работе семинара будут участвовать основные железнодорожные перевозчики и операторы, а также специалисты Международного союза железнодорожников. С ними будут проведены консультации по принципам определения тарифов на контейнерные перевозки в Европе, критериям предоставления льгот и другим темам.

- Насколько международные финансовые организации заинтересованы в финансировании проектов в рамках коридора?

- Когда TRACECA была только создана, она финансировалась Европейской комиссией. С комиссией осуществлялись совместные проекты, и за 20 лет в коридор было инвестировано в общей сложности более 150 млн долларов США. Среди них в первые годы в проекты, связанные с развитием инфраструктуры, а в последнее время - в проекты, связанные с общим развитием. С 2016 года такой механизм не применяется Европейской комиссией. В течение последнего года мы активизировали работу в этом направлении. В начале этого лета наш генеральный секретарь был в Брюсселе, где были проведены встречи с комиссарами Европейской комиссии. Сегодня мы можем наблюдать определенную активность. Пока не можем сказать, в каком проекте будет отражен вопрос финансирования. Но мы видим интерес ЕС к этому вопросу. Основная тема встреч связана с открытием Зангезурского коридора. Наш месседж ЕС в том, что в регионе существует новая реальность. Сейчас актуальна тема открытия новых коммуникаций. Поскольку и Армения, и Азербайджан являются членами TRACECA, мы пригласили Европейский союз присоединиться к этому процессу с каким-либо проектом технической поддержки. Они заявили, что, если все пойдет как надо, любой технический проект может быть реализован. Глава государства также отмечал, что Азербайджан готов провести эту работу за счет собственных финансовых средств. В настоящее время Азербайджан пытается донести до всех стран, что мы открыты для инвестиций. Если речь идет о финансировании со стороны международных организаций, то это уже зависит от переговоров между нашим государством и этими организациями.

- Как TRACECA финансируется в настоящее время?

- До 2016 года мы получали поддержку от Еврокомиссии. В 2005 году между странами TRACECA было подписано соглашение о совместном финансировании. Согласно этому договору, каждая страна вносит в организацию ежегодный взнос и в соответствии с ним формируется бюджет организации. Сумма взноса для каждой страны - 60 тысяч евро.

- Может ли измениться сумма этого платежа?

- Это уже может быть решено на межправительственной комиссии. Если все страны согласятся, если необходимо будет критическое вмешательство, комиссией будет принято решение об изменении суммы. Пока вопрос не поднимался. Но принципы формирования бюджета и расходования бюджетных средств, плановый бюджет на следующий год ежегодно обсуждаются на комиссии. Отчеты предоставляются, в начале каждого года проводится заседание аудиторской комиссии из представителей трех стран –нынешнего, предыдущего и будущего председателей.

- Бюджет на 2022 год уже определен?

- Да, это около 700 тысяч евро, в основном, на проведение мероприятий, семинаров, покрытия офисных расходов национальных секретариатов, Генерального секретариата и других организационных расходов.

- На какой стадии работа по цифровизации процессов грузоперевозок?

- В связи с этим мы стараемся действовать поэтапно и по нескольким направлениям. Предварительно хотелось бы выделить “Единое транзитное соглашение”. Оно предусматривает, что автомобильные грузоперевозки между странами будут осуществляться на основе цифровых документов. Если грузоперевозки будут осуществляться из Турции в Среднюю Азию, грузоперевозчик должен получить разрешение на транзит у каждой страны. В случае подписания соглашения, процесс будет более эффективным. Это сэкономит как финансы, так и время.

- На какой стадии находится вступление документа в силу?

- Шесть стран, включая Азербайджан, проявили интерес к этому соглашению. В настоящее время в Азербайджане этот документ проходит процедуру внутригосударственного согласования. После согласования со всеми странами состоится подписание.

- Документ должен быть принят всеми странами для вступления в силу?

- Такого принципа нет. Если говорить о маршруте Украина-Узбекистан-Турция-Грузия-Азербайджан-Казахстан, если эти страны подпишут его, процесс между ними будет запущен. В дальнейшем любая страна может присоединиться к соглашению. Это компонент цифровой архитектуры. Инициатива была выдвинута Генеральным секретариатом и в настоящее время проходит процедуру внутреннего согласования в шести странах.

Другой документ - Глобальный транзитный документ. Это проект, выдвинутый IBM и Центром международной дипломатии. В настоящее время обсуждается вопрос осуществления пилотных перевозок.

- Как изменился объем грузоперевозок через азербайджанскую часть TRACECA?

- В настоящее время направления грузоперевозок могут меняться в течение 3-5 месяцев. Это связано с политическими и экономическими факторами. Например, разрыв отношений между Украиной и Россией привел к увеличению грузоперевозок через Азербайджан из Украины в Среднюю Азию. В то же время из-за ограничений между Туркменистаном и Ираном в период пандемии многие турецкие перевозчики использовали азербайджанский коридор, что резко увеличило автомобильные перевозки через Азербайджан в направлении Турция-Средняя Азия. Что касается объективных факторов, то ярким примером внимания, уделяемого в последние три года главой страны транспортному сектору, и применяемой стратегии является то, что объемы ненефтяного транзита превышают объемы транзита нефти и нефтепродуктов. Мы смогли наблюдать эти процессы в течение шести месяцев этого года. Если за первые шесть месяцев общий объем транзитных перевозок составил 4 млн тонн, из них 1,9 млн - ненефтяные товары.

- Каковы планы на ближайшие годы?

- Планируем двигаться вперед в нескольких направлениях. Во-первых, мы хотим запустить контейнерный поезд TRACECA между странами TRACECA. Это может быть поезд из Румынии в Среднюю Азию или, наоборот, из Средней Азии в Европу. Это существующий маршрут. Однако в рамках стратегии контейнеризации в соответствии с новыми принципами мы хотим запустить поезд TRACECA в тестовом режиме с целью проверки тарифной политики на этом маршруте, наличия каких-либо проблем на погранично-пропускных пунктах.

Мы также хотим реализовать пилотный проект в тестовом режиме, связанный с оцифровкой, чтобы увидеть, как новые технологии адаптируются к системе стран-членов. Мы хотим двигаться вперед в отношении цифровой концепции. Основная цель - создание эффективного диалога между странами, коммерческими компаниями и государственными структурами, эффективный обмен информацией.

Мы хотели бы, чтобы вопросы тарифов были пересмотрены. Потому что мы считаем, что значение нашего коридора очень велико.

Чуть ранее упоминалась проблема с океанскими перевозками между Китаем и Европой. Цены выросли в десять раз. В середине прошлого года произошел кризис из-за застрявшего в Суэцком канале танкера. Почти 12% мирового транзита проходит через этот канал. Это показало, что наземные грузоперевозки между Европой и Азией очень важны. Увеличение доли Среднего коридора, проходящего через Азербайджан, в этих грузоперевозках является очень актуальным и реальным вопросом. И наша цель - способствовать этому. Мы хотим создать диалог по тарифам на грузоперевозки. Но мы не можем слишком активно вмешиваться в этот вопрос. Потому что в каждой стране свои принципы определения тарифов. Мы пытаемся повлиять там, где это возможно, поскольку, чем дешевле тарифы, тем больше объем грузоперевозок.