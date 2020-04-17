​TRACECA: Готовятся предложения по упрощению грузоперевозок

Мы разрабатываем предложения по упрощению международных грузоперевозок в условиях распространения коронавирусной пандемии.

Об этом Report заявил национальный секретарь Межправительственной комиссии ТРАСЕКА по Азербайджану Акиф Мустафаев.

А.Мустафаев отметил, что предложения будут направлены всем государствам и будут включать вопросы упрощения процедур по перемещению грузов на погранично-таможенных пунктах в условиях пандемии.

В то же время предлагается не подвергать повторной дезинфекции транзитные машины при пересечении границы другого государства, если они были продезинфицированы до пересечения границы.

"Возможно, мы проведем в середине мая видеоконференцию, в которой примут участие национальные секретари 13 государств, входящих в TRACECA. Подготовленные нами предложения мы озвучим на видеоконференции. После того, как предложения будут приняты, они будут направлены всем государствам в качестве рекомендаций, поскольку вероятней всего, пандемия не закончится в ближайшие недели", - добавил Мустафаев.