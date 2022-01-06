TRACECA: Автомобильные грузоперевозки из Казахстана в Азербайджан приостановлены

Последние политические события, происходящие в Казахстане, повлияли и на соседние государства, в том числе и Азербайджан.

В связи с событиями, происходящими в Казахстане, выполняются лишь железнодорожные грузоперевозки, а автомобильные грузоперевозки и авиарейсы пока приостановлены.

Об этом Report заявил национальный секретарь Межправительственной комиссии по Азербайджану транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) Руфат Байрамов, комментируя влияние кризиса в Казахстане на нашу экономику.

Байрамов рассказал, что пока слишком рано делать какие-либо прогнозы: “Как известно, генеральный секретарь TRACECA (Асет Асавбаев) тоже казахстанец. У нас с ним состоялся неформальный разговор, но пока никакой официальной информации нет. Стабильность в Казахстане важно и для Азербайджана, поскольку Казахстан наш главный партнер между Азией и Европой, граничащий с Китаем”.

Отметим, что объем грузоперевозок между Китаем и Европой ежегодно превышает 200 млн тонн. Из них 90% выполняется морскими перевозками, а 10% - через наземные транспортные коридоры. Коридор TRACECA-самый короткий маршрут из Китая в Европу.

Напомним, что в рамках TRACECA действуют 13 стран. Это страны Центральной Азии, Кавказа и Европы.

Тунджай Турбандазаде