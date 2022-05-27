Toyota приостанавливает линии на десяти заводах в Шанхае

Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу линий на 10 своих заводах в китайском Шанхае из-за локдауна на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу линий на 10 своих заводах в китайском Шанхае из-за локдауна на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

Остановлены будут 16 линий на 10 заводах с 6 по 10 июня. Сокращение производства коснется 50 тыс. автомобилей. В связи с этим компания изменила прогноз производства в мире на июнь с 850 тыс. до 800 тыс. машин.

В то же время производственный план на весь год в количестве 9,7 млн автомобилей остается прежним, так же как и в среднем планы на летние месяцы в количестве 850 тыс. в месяц.