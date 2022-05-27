О нас

Toyota приостанавливает линии на десяти заводах в Шанхае

Toyota приостанавливает линии на десяти заводах в Шанхае Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу линий на 10 своих заводах в китайском Шанхае из-за локдауна на фоне вспышки коронавирусной инфекции.
Инфраструктура
27 мая 2022 г. 14:46
Toyota приостанавливает линии на десяти заводах в Шанхае

Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу линий на 10 своих заводах в китайском Шанхае из-за локдауна на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Киодо.

Остановлены будут 16 линий на 10 заводах с 6 по 10 июня. Сокращение производства коснется 50 тыс. автомобилей. В связи с этим компания изменила прогноз производства в мире на июнь с 850 тыс. до 800 тыс. машин.

В то же время производственный план на весь год в количестве 9,7 млн автомобилей остается прежним, так же как и в среднем планы на летние месяцы в количестве 850 тыс. в месяц.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
Увеличивается количество автобусных рейсов Баку-Шуша-Баку
23 мая 2022 г. 14:41
Определена цена на хадж из Азербайджана
Определена цена на хадж из Азербайджана
24 мая 2022 г. 15:27
Мариуполь сдался после 81-дневной осады
ФотоМариуполь сдался после 81-дневной осады
20 мая 2022 г. 18:07
В Баку цыгане зарезали гражданина России
В Баку цыгане зарезали гражданина России
22 мая 2022 г. 01:17
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
Стали известны лучшие бомбардиры АПЛ
23 мая 2022 г. 04:48
Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
Килиан Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом мира
22 мая 2022 г. 10:27
ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье
ISW: Россия готовится продвинуться к украинскому городу Запорожье
22 мая 2022 г. 08:36
В Баку состоялся предпоказ российского фильма Аманат
ФотоВ Баку состоялся предпоказ российского фильма "Аманат"
20 мая 2022 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi