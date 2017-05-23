Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ По итогам первого квартала 2017 года Toyota Corolla стала самым продаваемым автомобилем в мире.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, за три месяца нынешнего года японская компания продала 297 471 такую машину - это на 0,9% меньше показателей 2016 года. Тогда в мире было реализовано 306 357 японских седанов.

На втором месте по популярности в мире - пикап Ford F-Series. С января по март 2017 года в мире продано 244 709 автомобилей. Эта цифра превышает показатели прошлого года на 9,8%.

Замыкает первую тройку Volkswagen Golf, а годом ранее этот автомобиль располагался на втором месте. В 2017 году продажи немецкой модели упали на 10,1% и составили 220 140 машин.

На четвертом и пятом месте - Honda CR-V и Honda Civic. В первом квартале в мире было продано 214 144 (+14,4%) и 179 948 (+30,6%) машин соответственно. Далее следуют Toyota RAV4 (175 095 автомобилей), Ford Focus (172 927), Volkswagen Polo (170 984), Volkswagen Tiguan (170 736) и Toyota Hilux (168 370).