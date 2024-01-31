Товары для строительства аэропорта в Лачыне освобождаются от таможенной пошлины до 2025 года

Срок освобождения от таможенной пошлины товаров, импортируемых для строительства международных аэропортов в Физулинском, Лачынском и Зангиланском районах, продлен до 2025 года.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Срок действия таможенной льготы истекал 1 января 2024 года.
Постановление вступит в силу спустя 30 дней после публикации.
Отметим, что по сей день на освобожденных от оккупации территориях построены и сданы в эксплуатацию аэропорты Физули и Зангилан.
Строительство международного аэропорта Лачын, фундамент которого был заложен в 2021 году, планируется завершить к 2025 году.