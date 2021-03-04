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Товарооборот Баку незначительно сократился

Товарооборот Баку незначительно сократился ​​​​​​​33,7% потребляемой продукции продано юридическими лицами, 55,5% - на торговых объектах, принадлежащих физическим лицам, 10,8% - на продовольственных рынках столицы
Инфраструктура
4 марта 2021 г. 17:54
Товарооборот Баку незначительно сократился

В январе этого года товарооборот Баку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 0,6% и составил 1 757,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Бакинское городское управление статистики, стоимость реализованных в торговой сети продуктов питания, напитков и табачных изделий выросла на 3,8% по сравнению с прошлым годом и составила 882,4 млн манатов, непродовольственных товаров снизилась на 4,5%, составив 875 млн манатов.

33,7% потребляемой продукции продано юридическими лицами, 55,5% - на торговых объектах, принадлежащих физическим лицам, 10,8% - на продовольственных рынках столицы.

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Версия на азербайджанском языке Bakının ticarət dövriyyəsi cüzi azalıb

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