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TOUAX Rail: Для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору необходимо увеличить количество судов

TOUAX Rail: Для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору необходимо увеличить количество судов Для увеличения грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) необходимо ускорить работы в портах и ​​увеличить количество судов.
Инфраструктура
19 сентября 2024 г. 17:36
TOUAX Rail: Для увеличения грузоперевозок по Среднему коридору необходимо увеличить количество судов

Для увеличения грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Средний коридор) необходимо ускорить работу в портах и ​​увеличить количество судов.

Об этом Report сообщил региональный менеджер германской компании TOUAX Rail Стефан Блаас.

По его словам, представляемая им компания за последний год увеличила объем грузоперевозок по Среднему коридору почти на 50% за счет грузов, перевезенных из Казахстана и Узбекистана в страны Евросоюза и в обратном направлении.

"Мы используем морские порты Азербайджана и Грузии. Наша компания в настоящее время перевозит в основном сельскохозяйственную технику. Она транспортируется из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана в страны Евросоюза и в обратном направлении. Грузоперевозки по данному маршруту увеличились, но судов в портах мало и они не могут удовлетворить текущий грузопоток. Помимо этого, на скорость работы отрицательно влияет также сильный ветер", - отметил Блаас.

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Версия на азербайджанском языке "TOUAX Rail": Orta Dəhlizlə yükdaşımanı artırmaq üçün gəmilərin sayı artırılmalıdır

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