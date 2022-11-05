Торговые киоски в переходе станции метро "20 Января" могут убрать

ЗАО "Бакинский метрополитен" обратилось в соответствующие органы с просьбой убрать киоски в переходе станции метро "20 Января".

ЗАО "Бакинский метрополитен" обратилось в соответствующие органы с просьбой убрать киоски в переходе станции метро "20 Января".

Об этом в интервью Report сказал главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.

По словам Османова, эти структуры не дали удовлетворительного ответа на указанный запрос.

"Подобные торговые киоски есть только в переходе станции метро "20 Января", который не принадлежит ЗАО "Бакинский метрополитен", а является частной собственностью. На других станциях открыты только аптеки и цветочные магазины. Однако они совершенно не мешают движению граждан", - сказал главный инженер ЗАО.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.