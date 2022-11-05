О нас

Торговые киоски в переходе станции метро "20 Января" могут убрать

Торговые киоски в переходе станции метро "20 Января" могут убрать ЗАО "Бакинский метрополитен" обратилось в соответствующие органы с просьбой убрать киоски в переходе станции метро "20 Января".
Инфраструктура
5 ноября 2022 г. 12:19
Торговые киоски в переходе станции метро 20 Января могут убрать

ЗАО "Бакинский метрополитен" обратилось в соответствующие органы с просьбой убрать киоски в переходе станции метро "20 Января".

Об этом в интервью Report сказал главный инженер ЗАО "Бакинский метрополитен" Алихан Османов.

По словам Османова, эти структуры не дали удовлетворительного ответа на указанный запрос.

"Подобные торговые киоски есть только в переходе станции метро "20 Января", который не принадлежит ЗАО "Бакинский метрополитен", а является частной собственностью. На других станциях открыты только аптеки и цветочные магазины. Однако они совершенно не мешают движению граждан", - сказал главный инженер ЗАО.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “20 Yanvar” stansiyasının keçidində olan ticarət köşklərin yığışdırılması təklif olunub

Самое читаемое

В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
Reuters: США обеспокоены угрозами со стороны Ирана в отношении Саудовской Аравии
2 ноября 2022 г. 01:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi