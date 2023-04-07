Торговая палата России и Венесуэлы хочет создать свою судоходную компанию

Российско-венесуэльская торговая палата планирует создать собственную судоходную компанию для решения проблем с логистикой, она может начать работу в начале лета.

Российско-венесуэльская торговая палата планирует создать собственную судоходную компанию для решения проблем с логистикой, она может начать работу в начале лета.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава организации Роман Фроленко.

По его словам, планируется создать один хаб в РФ, другой в Венесуэле. Компания будет решать в первую очередь логистические вопросы и проблемы с поставками российского экспорта.

"Сейчас Латинская Америка заинтересована в нашем зерне, в нашем подсолнечном масле и в поставках сельхозтехники, так как Латинская Америка - это аграрные страны, основной упор делают на сельском хозяйстве. Импорт - это рыба, морепродукты, фрукты", - сказал он.

Фроленко сказал, что сейчас торговая палата рассматривает несколько вариантов размещения этой компании: "Это может быть Севастополь, Санкт-Петербург или Новороссийск", - подчеркнул он.