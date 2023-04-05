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Торабаев: Потребность в Среднем коридоре будет расти

Торабаев: Потребность в Среднем коридоре будет расти Перспективы развития Среднего коридора очень велики.
Инфраструктура
5 апреля 2023 г. 15:05
Торабаев: Потребность в Среднем коридоре будет расти

Перспективы развития Среднего коридора очень велики.

Об этом в интервью Report заявил вице-министр торговли и интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

По его словам, Средний коридор важен для Казахстана и Азербайджана. "Считаю, что необходимо предпринимать совместные усилия по развитию этого маршрута. Мы видели значительный рост в последнее время. Например, в прошлом году на 33% увеличились контейнерные перевозки по Среднему коридору. Контейнеризация позволила бы увеличить в разы использование этого коридора. Сейчас мы уперлись в определенные сложности, которые связаны с инфраструктурой, где-то проблемы c законодательной нормой, где-то мы не можем прийти к общему знаменателю по вопросам тарифообразования. Когда мы решим эти вопросы, то потенциал Среднего коридора увеличится в разы.

Я считаю, что перспективы развития этого коридора очень велики, и нам необходимо предпринимать совместные усилия по развитию этого маршрута. Потребность в Среднем коридоре будет расти",- заявил Кайрат Торебаев.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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