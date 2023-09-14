Токаев: В среднесрочной перспективе объемы перевозок по ТМТМ могут быть увеличены в 5 раз

Токаев: В среднесрочной перспективе объемы перевозок по ТМТМ могут быть увеличены в 5 раз

Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток.

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Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток. Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе. "Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)", - сказал он. По словам Токаева, в среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в 5 раз. "Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых узких мест, сдерживающих внутрирегиональную торговлю", - отметил президент. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Perspektivdə TBNM üzrə daşımaların həcmi 5 dəfə artırıla bilər”