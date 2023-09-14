О нас

Токаев: В среднесрочной перспективе объемы перевозок по ТМТМ могут быть увеличены в 5 раз

Токаев: В среднесрочной перспективе объемы перевозок по ТМТМ могут быть увеличены в 5 раз Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток.
Инфраструктура
14 сентября 2023 г. 16:14
Токаев: В среднесрочной перспективе объемы перевозок по ТМТМ могут быть увеличены в 5 раз

Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток.

Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.

"Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)", - сказал он.

По словам Токаева, в среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в 5 раз.

"Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых узких мест, сдерживающих внутрирегиональную торговлю", - отметил президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tokayev: “Perspektivdə TBNM üzrə daşımaların həcmi 5 dəfə artırıla bilər”
Версия на английском языке Tokayev: In medium term, transportation along TITR can be increased by 5 times

Самое читаемое

Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
Азербайджан начал экспорт яблочного сока в Бруней-Даруссалам
8 сентября 2023 г. 11:28
МИД: Т.н. выборы в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
МИД: Т.н. "выборы" в Карабахе показывают, что Армения не заинтересована в мире с Азербайджаном
9 сентября 2023 г. 14:21
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
Вашингтон и Ханой достигли договоренностей в сфере поставок полупроводников в США
11 сентября 2023 г. 00:39
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
Ветеран Отечественной войны: Благодарен президенту за внимание к гражданам из уязвимых категорий населения
12 сентября 2023 г. 13:23
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (13.09.2023)
13 сентября 2023 г. 09:03
В Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
ФотоВ Болгарии прошло мероприятие, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
13 сентября 2023 г. 12:00
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
МИД: Азербайджан представил Армении свои комментарии по мирному соглашению
13 сентября 2023 г. 15:16
Обнародована численность населения Азербайджана
Обнародована численность населения Азербайджана
13 сентября 2023 г. 18:06
В Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
ВидеоВ Братиславе подрались экс-премьер Словакии и бывший глава МВД
14 сентября 2023 г. 05:11
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
ЕЦБ повысил базовую ставку до 4,5% годовых
14 сентября 2023 г. 16:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi