Токаев: В среднесрочной перспективе объемы перевозок по ТМТМ могут быть увеличены в 5 раз

Центральная Азия находится на перекрестке путей, связывающих глобальные Север и Юг, Запад и Восток.
Как передает Report со ссылкой на Акорда, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на 5-ой Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Душанбе.
"Это наше серьезное преимущество, которое открывает широкие перспективы. На текущем этапе особую роль играет Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ)", - сказал он.
По словам Токаева, в среднесрочной перспективе объемы перевозок по данному коридору могут быть увеличены в 5 раз.
"Мы намерены планомерно повышать его пропускную способность путем внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры. Для нас крайне важно продолжать совместную с братскими государствами работу по дальнейшему развитию транспортно-логистической инфраструктуры для устранения так называемых узких мест, сдерживающих внутрирегиональную торговлю", - отметил президент.