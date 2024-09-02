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Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия

Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия В 2025 году завершится проект прокладки Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.
Инфраструктура
2 сентября 2024 г. 11:00
Токаев: В 2025 году завершим прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия

В 2025 году завершится проект прокладки Транскаспийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по дну Каспийского моря.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат парламента.

"В 2025 году завершится и проект (совместно с Азербайджаном - ред.) прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море", - отметил он.

"Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов", - отметил он.

ВОЛС является частью проекта "Цифровой Шелковый путь", который предусматривает создание цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией. Проект осуществляется совместно с AzerTelecom. Ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана, AzerTelecom и Казахтелеком, в январе 2023 года подписали "Соглашение об условиях сотрудничества" в рамках проекта прокладки ВОЛС.

Операторы связи двух стран инвестируют более 50 млн долларов в проект. Согласно договоренности, к концу 2027 года операторы сотовой связи инвестируют в телекоммуникационную отрасль республики почти 1 млрд долларов.

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Версия на азербайджанском языке Tokayev: “2025-ci ildə Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabel xəttinin çəkilişini başa çatdıracağıq”

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